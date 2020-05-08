Улан-Батор, , 16:12 — REGNUM Российский центр науки и культуры в городе Улан-Баторе организовал онлайн-концерты и другие мероприятия, посвященные Дню победы.

РЦНК в пятницу, 8 мая, в онлайн-формате выбрал победителя конкурса «Наша песня». Конкурс по исполнению песен военных лет, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, был организован с монгольским телеканалом при поддержке посольства России в Монголии. Из-за ограничительных мер, связанных с коронавирусной инфекцией, участники не смогли выступать на сцене, а отправили свои видеозаписи.

Также в онлайн-формате был организован конкурс чтецов. В конкурсе, организованном РЦНК в Улан-Баторе совместно с Союзом монгольских обществ дружбы, участвовали воспитанники детских садов и школьников.

Отметим, в 2019 году в столице Монголии впервые прошла акция «Бессмертный полк». В этом году организаторы акции «Бессмертный полк — Монголия» планировали расширить круг участников, но из-за пандемии планы изменили. Акция пройдет в интернете, как и в других странах мира. В социальной сети «Фейсбук» в группе «Бессмертный полк — Монголия» жители страны публикуют историю своих дедов и отцов, участвовавших в Великой Отечественной войне и боях на Халхин-Голе.