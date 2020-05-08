Ростов-на-Дону, , 16:14 — REGNUM В Ростове-на-Дону 95-летней ветерану и инвалиду Великой Отечественной войны Евдокии Чирковой в рамках проекта «Единой России» «Старшее поколение» вручили два полотенца.

Боевой путь уроженки Кубани начался в Армавире и завершился в Берлине. В составе 151-го стрелкового пехотного полка она вступала в бой с вооружёнными до зубов гитлеровцами. Награждена медалью «За отвагу».

В преддверии 75-й годовщины Победы ветеран получила в подарок два полотенца IKEA за 129 рублей. Об этом стало известно после того, как возмущённый внук фронтовички обратился в редакцию портала «Блокнот».

"Да, ситуация, действительно, произошла неприятная. Приношу Евдокии Трофимовне и всем, кто отреагировал на случившийся факт, глубокие личные извинения. Проект сотрудничал с партнерской организацией, которая выбрала неудачный способ поздравления с праздником. Я лично передам ветерану свои извинения», — цитирует rostovgazeta.ru регионального координатора проекта Сергея Бондаренко.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области проживают около 1,3 тыс. непосредственных участников боёв с немецко-фашистскими захватчиками.