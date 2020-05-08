Чебоксары, , 16:04 — REGNUM В годы войны на территории Чувашии было развернуто 17 эвакогоспиталей, один из них располагался в центре Чебоксар по улице К. Маркса, 56, где сейчас находится управление Росреестра, сообщили ИА REGNUM в ведомстве.

Мемориальная доска на фасаде управления Росреестра. Фото пресс-службы ведомства

Госпиталь №3 061 развернули в каменном четырехэтажном здании. Он был эвакуирован из Москвы со своим оборудованием и медперсоналом сначала в Алатырь, а через пару месяцев его перебазировали в Чебоксары. Лечебное учреждение специализировалось на челюстно-лицевой хирургии и действовало на территории Чувашии с осени 1941 года.

Раненые бойцы доставлялись военно-санитарными поездами, а в период навигации — по Волге. Умершие в госпитале захоронены в братской могиле на городском кладбище по улице Б. Хмельницкого.

В 1943 году госпиталь переехал в прифронтовую полосу, так как в результате продвижения советский войск на запад Чувашия оказалась в значительной отдаленности от фронта, поступление больных и раненых в госпиталь сократилось.

Сегодня о героическом и трагическом времени советского народа напоминает мемориальная доска на фасаде управления Росреестра. В 1974 году здание было принято под охрану государства.

«В канун священного праздника Дня Победы хотелось бы напомнить, что здание управление является памятником культурного наследия и сыграло свою роль в героической военной летописи. Также это прекрасный повод выразить слова благодарности медицинским работникам, на которых легла большая ответственность. Они должны были сделать так, чтобы раненые солдаты и офицеры получили квалифицированную помощь для скорейшего выздоровления и возвращения в строй. Мы гордимся не только военнослужащими, проливавшими кровь на полях сражений, но и медиками, которые делали всё возможное и невозможное для исцеления доблестных защитников», — отмечает руководитель управления Росреестра по Чувашии Екатерина Карпеева.

Как сообщало ИА REGNUM, В годы войны на территории Чувашии было развернуто 17 эвакогоспиталей, где работали более 700 медицинских работников. Они действовали в Чебоксарах, Алатыре, Канаше, Цивильске, Марпосаде, Шумерле, Вурнарском, Козловском и Алатырском районах. Через эвакогоспитали и лазареты Чувашии прошли более 100 тыс. раненых и больных воинов Советской Армии, из них 72,3% возвращены в строй.