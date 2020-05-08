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В преддверии Дня Победы Волонтеры Победы дали старт акции «Однополчане», в рамках которой Волонтеры Победы помогают участникам Великой Отечественной войны пообщаться друг с другом с помощью видеосвязи. И в условиях пандемии коронавируса у Героев есть возможность вспомнить боевой путь вместе с сослуживцами и другими ветеранами Великой Отечественной войны.

«Раньше у фронтовиков была традиция встречаться у Большого театра в Москве на День Победы. Время идет, ветеранов становится все меньше, да и в период коронавируса нужно проявлять особую заботу об их здоровье. Поэтому наше Движение решило помочь в проведении видеосвязи, в рамках которой ветераны, проживающие в разных частях региона, страны, мира, смогут пообщаться друг с другом не выходя из дома», — поделилась руководитель ВОД «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

Первое общение состоялось между ветеранами Уральского добровольческого танкового корпуса. Ушаков Петр Филиппович и Саляева Серафима Михайловна встречались на фронте всего раз: тогда Серафима Михайловна, являясь гвардии сержантом медико-санитарного взвода Уральского добровольческого танкового корпуса, в госпитале заботилась о раненом Петре Филипповиче, который также состоял в Уральском добровольческом танковом корпусе. Ветеран очень хорошо помнит встречу с медсестрой, которая спасла ему жизнь, чем и поделился во время связи. Серафима Михайловна плохо помнит танкиста, так как за время Великой Отечественной войны она заботилась о сотнях, даже тысячах солдат, которые называли ее «сестричкой». Оба ветерана были очень рады общению и возможности встретиться вновь хотя бы в формате видеосвязи.

Также в рамках акции «Однополчане» удалось связать выпускников Соловецкой школы юнг ВМФ. Школа выпустила 3 потока воспитанников, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. Среди них были Спиридоновов Юрий Александрович (Ярославль) и Шахнин Лев Владимирович (Москва). Хотя ветераны и не знакомы лично, в рамках общения они вспомнили традиции школы, свои боевые пути, а также общих знакомых.

Стоит отметить, что акция продолжится и после Дня Победы. Активисты Движения продолжат искать однополчан и ветеранов, которые хотят связаться с Героями из других регионов и стран. Если у вас есть знакомые ветераны, свяжитесь с Волонтерами Победы своего региона, чтобы организовать связь. Все контакты можно найти на сайте волонтерыпобеды.рф.

Биографии ветеранов, принявших участие в акции:

Ушаков Пётр Филиппович (Свердловская область) в декабре 1942 года был призван на службу и направлен на учёбу в Черкасское пехотное училище. В июне 1943 г. недоучившихся курсантов срочно отправили на пополнение Центральному фронту в военные части Курско-Орловского направления в рядах Уральского добровольческого танкового корпуса. Пётр Филиппович прошёл военными дорогами через Курск, Белгород, Брянск, всю Белоруссию, Польшу, Кёнигсберг (Пруссию), дошёл до Берлина. Награждён многими боевыми наградами: двумя медалями «За отвагу», медалями «За взятие Кёнигсберга», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», орденами «Отечественной войны II степени» и «Знак Почёта».

Саляева Саяра Хисматуловна (Серафима Михайловна) (Свердловская область), ветеран Великой Отечественной войны, гвардии сержант медико-санитарного взвода Уральского добровольческого танкового корпуса. С 1 сентября 1941 года поступила на курсы медсестер для госпиталей и фронта. Воевала в составе Уральского добровольческого танкового корпуса на Курской дуге, участвовала в боях за освобождение Орла, Белгорода, Берлина, Праги. Под огнем противника девушка оказывала помощь раненым бойцам.

Спиридонов Юрий Александрович (Ярославль) родился в январе 1928 года. Когда началась война, Юрию Александровичу было 13 лет. Осенью надо было идти в 6-й класс. Многие из ребят и девочек стали работать на производстве, так как взрослые ушли на фронт и требовалась их заменить. Родители Юрию Александровичу не разрешили бросить школу, и он продолжал учиться. Во время летних каникул, чтобы получить хлебную карточку, работал на вагоноремонтном заводе. В те годы на заводе ремонтировались бронепоезда и бронеплощадки, строились вагоны — теплушки для транспортировки войск. В 1944 году Юрий Александрович вступил в ряды школы Соловецких юнг. Пройдя комиссию, был зачислен по специальности «радист». После учебы он также как и остальные юнги защищал Родину на морских просторах. После окончания войны Юрий Александрович еще несколько лет посвятил себя службе на флоте.

Шахнин Лев Владимирович (Москва) родился в семье служащих в Москве в 1927 году на окраине. В 1943 поступил в Соловецкую школу юнг. Был распределен в радисты. С Сентября 1944 года Краснофлотец Лев Шахнин Числится в Краснознамённном Черноморском Флоте. На поезде, с Севера до Юга дорога была длинна, ехали примерно 1,5 месяца на эшелоне, который дали юнгам. Лев Шахнин попал служить на «Красный Крым», и потом его перевели на «Красный Кавказ», и уже через неделю юнги стояли на боевой вахте. На «Красном Кавказе» Лев Шахнин нёс службу до 1947 года, потом был командирован учить радистов и ставить службу на новом Болгарском Флоте.