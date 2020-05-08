Екатеринбург, , 16:01 — REGNUM Медперсоналу больницы № 14 (Екатеринбург), который спасает пациентов с COVID-19, передали праздничные обеды. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской думы.

Депутаты доставили еду из кафе врачам хирургического корпуса больницы. Сейчас медучреждение принимает пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

«Знакомые врачи и медсестры рассказывали, что психологически им очень тяжело», — сказала депутат Любовь Боркова.

Также была организована доставка продуктов, включая конфеты к чаю. Кроме того, с одной из ресторанных сетей удалось договориться о доставке пиццы для работников скорой помощи. Депутаты продолжат организовывать обеды для медиков, обещают в думе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области коронавирус нашли у 1 тысячи 584 человек. Выздоровели уже 292 жителя.

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