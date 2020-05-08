Бузулук, Оренбургская область, , 15:57 — REGNUM В городе Бузулук Оренбургской области задержан 43-летний местный житель по подозрению в незаконном хранении оружия и боеприпасов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В задержании оренбуржца, у которого обнаружен арсенал оружия, участвовали сотрудники трех ведомств: полиции, Росгвардии и УФСБ. В сарае на территории домовладения сварщика одного из бузулукских предприятий во время обыска выявлено более 100 гранат «Ф-1», взрыватели, ручные дымовые гранаты, два автомата, револьвер, обрез ружья и более 1700 патронов разного калибра. Согласно результатам экспертизы, все оружие признано огнестрельным и пригодным к стрельбе. Патроны, гранаты «Ф-1» и взрыватели к ним признаны боеприпасами.

Возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».