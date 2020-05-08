Бишкек, , 15:56 — REGNUM Командование Объединенной российской военной базы, дислоцированной в Киргизии, поздравляет жителей республики с Днем Победы. Об этом сообщила пресс-служба авиабазы «Кант».

»Мы снова вспоминаем об этом великом подвиге советского народа. Пусть война больше не касается будущих поколений, а жизнь наполняется обычными радостями: искренностью близких людей, верной дружбой и неподкупной преданностью!», — говорится в сообщении.

При этом руководство российской военной базы особо акцентировало внимание на вкладе народа Киргизии в Великую Победу, отметив, что за время Великой Отечественной войны было мобилизовано около 365 тысяч жителей Киргизской ССР, из которых почти 115 тысяч погибли.