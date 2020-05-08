Душанбе, , 15:53 — REGNUM Военнослужащие 201-й российской военной базы в Таджикистане отрепетировали демонстрационный пролёт авиации над территорией базы, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщаетпресс-служба Центрального военного округа.

Экипажи авиагруппы базы на многофункциональных вертолётах Ми-8 выполнили взлёт с аэродрома Гиссар и отработали пилотирование в парах с соблюдением необходимой дистанции между аппаратами, а также время выхода в район пролёта.

9 мая лётчики должны будут совершить пролёт на высоте 70 метров над строевой площадкой базы со скоростью 120 км/ч.