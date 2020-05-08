Пенза, , 16:08 — REGNUM Торжественная церемония открытия мемориала состоялась накануне Дня Победы, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области. В церемонии приняли участие губернатор региона Иван Белозерцев и почетные гости.

Мемориальный комплекс к 75-летию Победы установлен в центральной зоне набережной города, в непосредственной близости от пересечения улицы Фонтанной и Прибрежного бульвара, симметрично комплексу «Солнечные часы». Композиция представляет собой круг диаметром 33 метра, в центре которого три штыка высотой 9 метров. Наверху они объединены в кольцо с массивным колоколом памяти, который отлили на Московском колокольном заводе. Пензенские специалисты изготовили каменные штыки. Название комплексу выберут с помощью народного голосования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензе 7 мая музыканты духового оркестра и представители Пензенского артиллерийского инженерного института организовали «Парад у дома ветерана» по трем городским адресам для фронтовиков-земляков.

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