Липецк, , 15:36 — REGNUM Режим самоизоляции в Липецкой области продлён до 31 мая. Как сообщает ИА REGNUM, об этом глава региона Игорь Артамонов заявил на совещании оперативного штаба 8 мая.

Артамонов не исключил, что режим могут ослабить, если ситуация с коронавирусом будет развиваться по благоприятному сценарию.

Если в течение недели число новых случаев заражения коронавирусом не будет расти, поэтапно начнут открываться предприятия и организации. В первую очередь к работе должны приступить органы ЗАГС, центры «Мои документы» и детские сады.

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