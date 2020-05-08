Ярославль, , 15:34 — REGNUM В Ярославской области выросло число обращений к региональному уполномоченному по правам ребенка. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на доклад о работе уполномоченного в 2019 году. Михаил Крупин в 2019 году разобрался в 531 обращении, это на 9 процентов больше, чем в 2018 году. Половина всех обращений к уполномоченному приходится на Ярославль, далее идут Рыбинск, Переславль-Залесский и Ярославский муниципальный район.

Михаил Крупин

«Чаще всего к Уполномоченному обращаются родители детей. В 2019 году от данной категории поступило 398 обращений. На 2,3% возросло количество обращений от опекунов детей. За последние три года наблюдается устойчивый показатель обращений к Уполномоченному третьих лиц в защиту прав и законных интересов несовершеннолетних. Данный факт говорит о росте социальной активности среди населения Ярославской области, неравнодушного отношения к судьбам детей», — отмечается в годовом отчете уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области.

Михаил Крупин провел 58 личных приемов. По результатам проведенных проверок, а также рассмотрения ходатайств уполномоченного права детей были восстановлены в 142 случаях.

«По 26 обращениям Уполномоченным выносились заключения о принятии мер по устранению выявленных нарушений. По результатам рассмотрения заключений права детей были восстановлены. В остальных случаях права детей были восстановлены непосредственно в ходе проведения проверки. С целью объективного и полного рассмотрения обращений в 2019 году было осуществлено 98 выездных проверок», — констатируется в отчете.

Тематика обращений охватывает все сферы жизни: здравоохранение, образование, социальная поддержка, опека и попечительство несовершеннолетних, защита жилищных прав детей. Так же среди вопросов, которые детский омбудсмен решал в 2019 году исполнение судебных решений, семейные отношения и исполнение родителями своих обязанностей, транспортные услуги для детей, проблемы благоустройства, нарушающие права и интересы несовершеннолетних.

«Наиболее острой проблемой на территории области продолжает оставаться нарушение жилищных прав несовершеннолетних. По вопросам данной категории в 2019 году в адрес Уполномоченного поступило 84 обращения (15,8% от общего количества). Количество данной категории граждан, не обеспеченных жилыми помещениями, из года в год увеличивается. На 01.01.2019 — 1455 человек. В течение года жилыми помещениями специализированного жилищного фонда Ярославской области обеспечены 159 граждан», — отмечается в отчете Михаила Крупина.

В аппарате детского омбудсмена отметили еще одну тенденцию: сокращается количество жалоб на ненадлежащее исполнение родителями своих обязанностей, но при этом растет количество обращений по вопросам выстраивания отношений и общению с детьми.

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