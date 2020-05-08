Москва, , 15:33 — REGNUM Запреты на продажу мангалов, золотая медаль участникам сопротивления коронакризису, открытый ресторан, в который нельзя прийти: большинство новостей telegram-каналов крутилось вокруг вируса и последствий эпидемии. Самые интересные истории — в нашей подборке.

Центральный федеральный округ

Каршеринг может стать отраслью, наиболее серьезно пострадавшей от эпидемии. Сейчас на столичных и подмосковных стоянках находятся примерно 25 тысяч автомобилей каршеринга. В спокойные времена горожане ежедневно совершали на них более 140 тысяч поездок, пишет «Москва сейчас». А сейчас по каршерингу можно сыграть реквием.

В Тамбовской области, не очень доверяя сознательности граждан, запретили продажу мангалов и углей. «Черноземец» приводит список запрещенных товаров: это и шампуры, и решетки для барбекю, и даже опахала для пикников.

Северо-Западный федеральный округ

В Петербурге установили самодельный памятник самоизоляции: на шесте установлен металлический куб, в котором находятся фигуры человека и кота. На человека давят стены, а кот на стены лезет, вероятно, потому что устал постоянно быть рядом с хозяином.

Памятник установили незаконно в Пискаревском парке, но власти не утилизировали его, а переместили на другую улицу. «То есть что с ним произошло: комитет по благоустройству передал памятник в район, администрация нашла подходящее место и его надежно установила. Профит», — рассказал «Петербург: новости районов».

Тем временем губернатор Петербурга Александр Беглов посетил роддом, причем был одет довольно футуристично: на его голове был прозрачный шлем, на руках перчатки. Меры предосторожности оказались совсем не лишними. «Ночной губернатор» пишет: «Сегодня грянуло: в роддоме, в который Беглов ездил в своем дартвейдеровским шлеме, якобы обнаружен коронавирус. Т. е. если бы, отправляясь туда поздравлять мамочек с детками, Беглов не снарядился бы как в Крестовый поход, то сейчас заголовки у местных журналистов были бы 50 на 50: «Мог ли губернатор завезти в роддом вирус?» / «Мог ли губернатор подхватить в роддоме вирус?»

«Коми телега» удивилась сведениям местного ГИБДД. Из-за режима самоизоляции в Сыктывкаре больше нет ДТП. Причина понятна: в основном все сидят по домам.

Приволжский федеральный округ

Уже третий месяц из Сызрани не может уехать цирк-шапито из Москвы. Причина — ограничительные меры, связанные с пандемией. В цирке говорят, что убытки от простоя составляют уже более двух миллионов рублей. Но самое удивительное, что после снятия ограничений, цирк планирует остаться в Сызрани и заранее приглашает горожан на свои представления. «Судя по всему, цирк уедет не скоро», — пишет «Злой самаритянин».

В соседней Самаре городское транспортное управление решило лишний раз привлечь внимание жителей к необходимости носить средства защиты и украсило трамвай огромной «медицинской маской»: на машину натянули белую ткань с надписью маршрута. Об этом рассказал канал «Самару задолбали».

А в Волгограде решили закрыть Мамаев курган. На всякий случай. «Понятно же, что, несмотря на призывы, обязательно найдутся те, кто решит туда сходить. А что — свежий воздух, весна, победа, традиции… На сознательность граждан надеяться не приходится, поэтому ставим кордон», — одобряет решение «Сталингумрак».

»Пермский глобус» пишет про знаменитый слоган на набережной города: «Счастье не за горами». На днях его обновили, поставили новые буквы со свежей краской. Автор telegram-канала надеется, что скоро самоизоляция кончится, и все смогут устроить фотосессию рядом со надписью.

Уральский федеральный округ

Уральские мастера-ювелиры из Златоуста придумали золотую медаль для тех, кто противостоит корона-кризису. Заказать знак отличия и выгравировать свое имя рядом с надписью «Участник сопротивления корона-кризису» может любой желающий, пишет «ЯсУрала».

В Челябинске от обсуждения вирусов горожан отвлек танк ИС-3, стоящий на постаменте. Накануне Дня Победы его покрасили в розовый цвет, вызвав множество разнообразных откликов в интернете. «Е-область» пишет, что на деле розовая краска — это защитный слой грунтовки, а танк будет привычно покрашен в темный хаки.

Сибирский федеральный округ

А вот в Сибири на стене одного из домов появилась примечательная надпись: «В кв. 52 коронавирус». «Добрые соседи», — прокомментировал «Открытый город».

»Сибирский панк» пишет, что в Омске вновь поднялось обсуждение идеи памятника врачам и медсестрам, участвовавший в Великой Отечественной войне. Автор канала отмечает, что после нынешних событий памятник будет «звучать» особенно.

Южный федеральный округ

«Че по Ростову» рассказал про подготовку к празднованию Дня Победы. В Ростовской области водолазы МЧС водрузили флаг Победы на дно озера в Каменском районе. Интересное решение в условиях самоизоляции.

В Новороссийске обсуждали фотографию двух мужчин в защитных костюмах, идущих вдоль берега моря. Шутники говорили, что это дезинфекция гальки, после которой начнут дезинфицировать море. Но власти города объяснили, что шла дезинфекция тренажерных комплексов на пляже. «Грань между «мы пошутили» и «мы запустили фейк» становится все тоньше. Любой информационный вброс люди охотно принимают за чистую монету, и чем более нелепым он будет, тем охотнее его подхватят», — отмечает «Кубанская телега».

Северо-Кавказский федеральный округ

В Дагестане несколько сел решили тотально самоизолироваться и объявили себя на карантине. «Годекан» пишет, что по решению старейшин въезды и выезды тут закрыли.

Дальневосточный федеральный округ

«Борус» узнал, что в Улан-Удэ открылся первый в Бурятии ресторан KFC, вот только сходить в него нельзя из-за эпидемии.

Магаданская «Смотровая вышка» старательно избегает историй о коронавирусе и старается делиться другими новостями. К примеру, о том, какой доверчивый и добрый народ живет в городе. Ночью к диспетчеру службы такси подошел незнакомый мужчина и попросил 5 тысяч рублей, чтобы разменять деньги и рассчитаться с пассажиром. Диспетчер решила, что это таксист, дала деньги из кассы и больше его не видела. «Разве пропадешь в этом городе? Гражданин пришел ночью в первое попавшееся работающее заведение, попросил денег. У него даже не потребовали 5 тысяч одной бумажкой, которые якобы надо было разменять, просто так дали. Наверно, купил себе любительской колбасы и томик Ильфа и Петрова, вспоминает теперь диспетчера добрым словом», — пишет автор канала.

Продолжение читайте в следующую пятницу.