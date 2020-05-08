Иерусалим, , 15:54 — REGNUM Снятие ограничений на походы в гости в Израиле не означает, что при встрече с друзьями можно вести себя, как угодно. Министерство здравоохранения этой страны выдвинуло ряд правил, следование которым позволит минимизировать все еще остающийся риск заражения коронавирусом, сообщают «Вести. Израиль».

По мнению представителей израильского минздрава, у людей будет меньше шансов заразиться, если они, встречаясь в квартирах, будут собираться численностью максимум в две семьи; если встреча на открытом воздухе — лучше, чтобы в ней участвовали не более 20 человек. При этом обниматься и целоваться нельзя. Нельзя также пользоваться общей посудой, и, главное, при любых встречах нужно носить маску и сохранять социальную дистанцию два метра.

Особенно это относится к людям из групп риска, то есть страдающих множественными хроническими заболеваниями; люди старше 70 лет являются безусловной группой риска и им советуется не ходить с гости.