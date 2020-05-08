Ханты-Мансийск, , 15:28 — REGNUM В Югре для учеников начальных классов каникулы начнутся досрочно. Об этом заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова 8 мая.

Учащиеся 5−11-х классов завершают учебный год в ХМАО в соответствии с утверждённым графиком в дистанционном формате.

Напомним, сегодня, 8 мая, в регионе продлён режим самоизоляции граждан в связи с эпидемиологической обстановкой по распространению коронавирусной инфекции.

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