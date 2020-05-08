Стокгольм, , 15:53 — REGNUM Число летальных случаев от COVID-19 в Швеции за сутки увеличилось на 135 человек. Такие данные 8 мая озвучили представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику. Об этом сообщила шведская газета AftonBladet.

В общей сложности от COVID-19 в Швеции погибли уже 3 175 человек. Их число увеличилось на 135 человек за последние 24 часа. Количество выявленных зараженных коронавирусом в настоящее время составляет 25 265 человек.

По состоянию на 8 мая 1 672 человек с COVID-19 получили или до сих пор получают экстренную медицинскую помощь в палатах интенсивной терапии.

«Впервые за месяц число лиц, находящихся в палатах интенсивной терапии, ниже 500 пациентов», — заявила Таха Александерссон, заместитель директора по чрезвычайным ситуациям из Государственного управления социальной защиты населения Швеция.