Екатеринбург, , 15:30 — REGNUM Свердловские врачи вылечили уже 292 жителей, у которых ранее выявляли COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном регштабе.

За последние сутки удалось выписать сразу 49 человек. Перед выпиской их перепроверили, граждане абсолютно здоровы.

Остальные люди с выявленным вирусом лежат в больницах. У 34 фиксируют состояние средней тяжести, у 14 — тяжелое состояние, у остальной массы человек — удовлетворительное состояние.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 1584 случая выявления коронавируса. Только за последние сутки в регионе нашли вирус у 155 жителей.

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