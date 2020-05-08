Вильнюс, , 15:05 — REGNUM Министерство здравоохранения Литвы обобщила результаты массовой случайной проверки жителей Литвы на коронавирусную инфекцию, которую проводили 1−3 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 8 мая.

Всего приглашение получили девять тысяч случайных лиц, из которых 3762 прошли тесты. Коронавирусная инфекция подтверждена только в одном случае, отметили в ведомстве.

Всего в Литве за всё время пандемии выявлено 1436 положительных результатов тестов, 765 человек выздоровели, проведено 172 191 анализов, от COVID-19 скончались 49 человек, четыре жителя Литвы умерли по другим причинам, но у них выявили вирус.