Вильнюс, , 15:01 — REGNUM За минувшие сутки в Литве выявлено три положительных результата теста на новую коронавирусную инфекцию, при этом один случай — привезённый из Швеции, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 8 мая.

Человек вернулся из Швеции 5 мая, был сразу взят тест, который и показал положительный результат.

Всего в Литве за всё время пандемии выявлено 1436 положительных результатов тестов, 765 человек выздоровели, проведено 172 191 анализов, 49 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19.