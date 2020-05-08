Ханты-Мансийск, , 15:00 — REGNUM В Югре в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в автономном округе продлевается режим самоизоляции до 31 мая включительно. Об этом заявила глава региона Наталья Комарова 8 мая.

«Уважаемые земляки, чтобы не допустить распространение инфекции, цветы к памятникам защитников Отечества, мемориалам славы за вас возложат волонтеры», — отметила глава региона.

Напомним, с начала пандемии в Югре зарегистрировано на 8 мая 583 заражённых коронавирусом. Из них 189 человек выздоровели, четверо скончались.

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