Ханты-Мансийск, 8 мая 2020, 15:00 — REGNUM В Югре в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в автономном округе продлевается режим самоизоляции до 31 мая включительно. Об этом заявила глава региона Наталья Комарова 8 мая.
Напомним, с начала пандемии в Югре зарегистрировано на 8 мая 583 заражённых коронавирусом. Из них 189 человек выздоровели, четверо скончались.
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