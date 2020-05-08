Санкт-Петербург, , 15:05 — REGNUM Комиссия по анализу летальных исходов официально подтвердила еще четыре смертельных случая от новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге. Об этом 8 мая сообщил комитет по здравоохранению Санкт-Петербурге.

Новые летальные исходы заболевания зарегистрированы в Госпитале для ветеранов войн: там скончались два пациента, мужчины в возрасте 72 и 63 лет. Ещё одна смерть — 88-летней женщины — зафиксирована в Городской Александровской больнице, а смерть 58-летнего мужчины произошла в Городской многопрофильной больнице №2.

«Пациенты имели ряд хронических заболеваний, в том числе сердечно-сосудистую патологию и сахарный диабет. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная новой коронавирусной инфекцией СOVID-19», — уточнили в комздраве.

Добавим, за прошедшие сутки в городе на Неве зафиксировано 375 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге выявлено 6565 случаев заражения. К 8 мая умерло 48 человек. Выздоровело 1597 человек.

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