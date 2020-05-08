Москва, , 14:59 — REGNUM Российские космонавты, работающие в настоящее время на Международной космической станции, вместо одного ранее обещанного выходного дня, по случаю Дня Победы будут отдыхать с 9 по 11 мая. Об этом сообщили в пресс-службе государственной корпорации «Роскосмос».

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«Выходными, как и у всех россиян, у российских космонавтов будут 9, 10 и 11 мая», — отметили в Роскосмосе.

Напомним, на борту МКС несут вахту российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер.

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Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля с площадки № 31 космодрома «Байконур» стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а», прозванная ракетой Победы. Пуск приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На ракету нанесли специализированную символику — логотип годовщины и изображения георгиевской ленты и орденов Отечественной войны.