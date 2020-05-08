Москва, , 14:58 — REGNUM Участники конкурса «Мастера гостеприимства» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» и Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства — приняли участие в акции, приуроченной к празднованию 75-летия Победы. В течение месяца они записывали видео экскурсии, в которых рассказывали о местах и героях, связанных с Великой Победой.

В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, оргкомитет конкурса «Мастера гостеприимства» организовал акцию «Экскурсии Великой Победы», где каждый смог отдать дань героическому подвигу ветеранов и тружеников тыла. Участники из более 50 городов, поселков и деревень представили экскурсии по памятным местам, рассказали о героях и достопримечательностях, связанных с военными действиями.

«75 лет, которые прошли с момента окончания Великой Отечественной войны, сильно изменили отношение к этому празднику. Они не уменьшили боль от потерь или гордость от Победы. Время стирает человеческое лицо этого подвига, новые поколения забывают, что у каждого боя, каждого освобожденного города, выигранного сражения и отобранного обратно метра земли есть отдельные герои. Проходя по улице имени Цезаря Куникова, Татьяны Малюгиной, Ольги Санфировой, Георгия Исакова и многих других, современная молодежь не задумывается в честь кого они названы. Практически не осталось свидетелей того, что в какой-то современной гостинице или красивом санатории всю войну работал военный госпиталь и совершали подвиги врачи, что на территории завода, который мы ассоциируем с мирными изделиями, днем и ночью трудились дети и женщины, выпускающие снаряды для фронта. Уже не каждый житель города без подсказки сможет вспомнить кому возведен памятник или монумент возле его дома. Чтобы рассказать обо всем этом и задумывалась эта акция, мы благодарны каждому, кто откликнулся и уверены, что в дальнейшем, встречая в своих регионах туристов, каждый настоящий «мастер гостеприимства» обязательно проведет по этим улицам и мимо этих памятников своих гостей», — рассказал руководитель направления по работе с партнерами АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков.

«Мастера гостеприимства — это люди, которые многое знают о своей малой родине. Экскурсоводы, туроператоры, гиды, музейные работники — все они, пожалуй, больше остальных могут рассказать о вкладе в Великую Победу своего города, поселка, региона. И что немаловажно, они всегда готовы поделиться этим знанием с другими. Именно поэтому мы вместе с участниками конкурса решили напомнить, что вся страна, от Владивостока до Ленинграда, от Керчи и до Петрозаводска была одним фронтом. Вся страна внесла свой вклад, и всем нам есть что рассказать и что вспомнить о том времени», — отметил руководитель конкурса Евгений Малыгин.

В акции также приняли участие эксперты и организаторы конкурса. 9 мая в социальных сетях будет опубликовано итоговое видео с рассказами всех участников.

Видеоролики опубликованы в социальных сетях под хештегом #ЭкскурсииВеликойПобеды и на официальных страницах конкурса.