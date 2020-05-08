Москва, , 14:53 — REGNUM Похоже, вопрос с заключительным этапом Всероссийской олимпиады школьников не закрыт. В опубликованном на портале правовой информации приказе Министерства просвещения Российской Федерации прямо не сказано об отмене заключительного этапа и невозможности его переноса на осень 2020 года для 9-х и 10-х классов. Приказ утверждает особенности проведения Всероссийской олимпиады школьников в 2019/20 учебном году и ее итоговые результаты по каждому общеобразовательному предмету.

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При этом в распоряжении редакции ИА REGNUM имеется официальный ответ Министерства просвещения РФ одному из участников ВСоШ, ставшему победителем регионального этапа и прошедшему на заключительный. В нем, в частности, сказано: «Учитывая напряженную эпидемиологическую ситуацию в стране, связанную с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации, а также введенные в ряде субъектов Российской Федерации ограничительные меры по недопущению распространения коронавируса, Минпросвещения России принято решение о необходимости отмены заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников. Принятое решение продиктовано необходимостью защиты здоровья учащихся и всех участников проведения олимпиады».

Вместе с тем, «министерство не исключает возможности проведения заключительного этапа для 9−10 классов осенью 2020 года при благоприятной эпидемиологической обстановке», также уточняется в ответе.