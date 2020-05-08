Тюмень, , 14:53 — REGNUM В Тюменской области за сутки тесты выявили 24 новых носителей коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает федеральная служба Роспотребнадзора.

Согласно федеральным данным, общее число заражённых в регионе с начала пандемии составило 707 человек, из них 271 выздоровел, пятеро скончались.

Отметим, что в Тюменской области развёрнуто 16 обсерваторов, в которых сейчас находятся на карантине более тысячи человек. В основном это прибывшие в область вахтовики из девяти нефтегазовых организаций, работающих в регионе.