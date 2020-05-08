Ташкент, , 14:51 — REGNUM Международную премию имени Мухаммеда Аль-Хорезми в размере $50 тыс. учредил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Это следует из соответствующего постановления президента, опубликованного 8 мая агентством «УзА».

Премия будет вручаться за фундаментальные или прикладные научные исследования в математике. Рекомендации кандидатов для награждения составит министерство инновационного развития Узбекистана.

Награждение будет проходить один раз в два года по трем направлениям: фундаментальные исследования, исследования среди молодежи и исследования, обеспечившие решение конкретной экономической проблемы.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о повышении качества математического образования в стране.

Читайте также: Математическое мышление в Узбекистане начнут формировать с детского сада