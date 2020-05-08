Москва, , 14:51 — REGNUM Всероссийская акция «Ура Победе», посвященная 75-летнему юбилею Победы СССР над нацизмом, в рамках которой можно с помощью мобильного телефона прослушать песни военных лет послушать исторические хроники, которые читает легендарный диктор тех времен Юрий Левитан, продолжается на территории РФ. Об этом сообщается на сайте may9.ru, посвященном юбилею.

Также указывается, что если набрать на своем мобильном телефоне у участвующих в акции мобильных операторов «1945», то можно узнать условия акции, прослушать песни тех времён, установить такую мелодию в качестве гудка, прослушать исторические сводки с голосом Ю. Левитана и скачать логотип к 75-летнему юбилею Победы.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее артисты академического хора города Сыктывкара, которые находятся на режиме самоизоляции, исполнил и записал в режиме онлайн к 75-летнему юбилею Победы над нацизмом песню «Рябина» на музыку А. Колкера и слова К. Рыжова.