Калуга, 8 мая 2020, 15:14 — REGNUM Врио губернатора области Владислав Шапша принял участие в церемонии захоронения останков красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны при освобождении Калуги от немецко-фашистских захватчиков и обнаруженных поисковиками в 2020 году, сообщили 8 мая корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.
Захоронение состоялось на Мемориальном воинском кладбище. Врио главы области почтил память погибших бойцов и возложил цветы к братской могиле.
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