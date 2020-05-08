Москва, , 14:45 — REGNUM Нынешний кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, вызывает больше тревоги у жителей России, чем предыдущие кризисы, в том числе октября 1993 года и августа 1998. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), Российской ассоциацией политических консультантов (РАПК) и федеральной экспертной сетью «Клуб регионов».

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Эксперты отмечают, что и сейчас жители страны в первую очередь переживают о своём финансовом благополучии, страх пострадать от болезни ушёл на второй план. При этом уровень тревожности россиян выше, чем когда-либо за всю историю РФ. По мнению аналитиков, эта тенденция будет иметь долгосрочный характер, сохранится после улучшения эпидемиологической ситуации и отмены ограничительных мер, так как не исчезнет ее основной драйвер — ухудшающееся экономическое состояние населения, пишет газета «Коммерсантъ».

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Виновником ухудшения экономического положения страны к концу апреля 59% опрошенных считали эпидемию коронавируса, 20% — руководство страны и 20% — падение цен на нефть. Так, действия руководства страны по поддержке бизнеса и населения большинство жителей страны оценивает как формальные и недостаточные, при этом накапливается усталость и раздражение от ограничений. При этом никакой радужной перспективы в будущем после окончания пандемии граждане не видят, что ещё более усугубляет негативное ощущение.

Опрос показал, что количество «паникующих» на конец апреля составляло 29%, «взволнованных» (24%) и «уравновешенных» (47%). Среди «паникующих» большая часть (90%) боится разгула преступности, 83% — беспорядков, 49% — задержек выплаты зарплат и пенсий, 53% — потери работы и 44% — роста неравенства.

Добавим, что опрос проводился раз в неделю с 16 марта по 26 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным опроса, проведённого «Левада-центром» в марте 2020 года, жители России больше всего боятся того, что заболеют их дети и близкие. Этот страх в сильной и очень сильной степени испытывают сейчас почти 80% опрошенных.

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