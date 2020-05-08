Брянск, , 14:51 — REGNUM Почти один миллиард рублей направлен на единовременную выплату ветеранам Великой Отечественной войны в связи с 75-летием Великой Победы в Брянской области. Деньги были выплачены до конца апреля, сообщили 8 мая в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда РФ.

Выплаты назначили беззаявительно, на основании тех данных, которые имеются в ПФР. Ветеранам в зависимости от категории по указу президента России перечислили по 75 или 50 тысяч рублей. На эти цели было направлено более 900 млн рублей. Также была предоставлена ежегодная выплата ко Дню Победы в размере 10 тысяч рублей участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, принимавшим непосредственное участие в событиях 1941 — 1945 годов. Для реализации этой выплаты дополнительно было направлено свыше пяти млн рублей.

В Брянской области выплаты получили более 15 тысяч человек.