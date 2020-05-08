Сыктывкар, , 14:35 — REGNUM Артисты академического хора города Сыктывкара, которые находятся на режиме самоизоляции, исполнил и записал в режиме онлайн к 75-летнему юбилею Победы над нацизмом песню «Рябина» на музыку А. Колкера и слова К. Рыжова. Видео песни размещено 8 мая в официальной группе музыкального коллектива в соцсети «ВКонтакте».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее песню «День Победы» на стихи Д. Тухманова и музыку В. Харитонова исполнили и записали в рамках акции «Великие песни великой Победы» певцы из республики Конго Ченсэл Муссаву и Дюк Мишель Нгебана в сопровождении Alpha FyerBoyz.