Махачкала, , 14:39 — REGNUM Учителя трех школ в дагестанском селе Маджалис (райцентр Кайтагского района), а также мастерицы местного этноцентра «Кайтаги» начали шить медицинские маски в благотворительных целях. Средства защиты будут бесплатно раздавать всем желающим, сообщили ИА REGNUM 8 мая в пресс-службе районной администрации.

Глава муниципалитета Алим Темирбулатов отметил, что ситуация с коронавирусом в Кайтагском районе осложняется. По его словам, средства индивидуальной защиты хоть и появились в широкой продаже, но не каждому по карману. В связи с этим было решено запустить производство многоразовых масок из плотной хлопковой ткани.

«Все сотрудницы центра «Кайтаги» и учителя средних школ райцентра уже несколько дней кропотливо трудятся над пошивом масок. Они искренне надеются, что их труд принесет пользу жителям муниципалитета, защитив их от распространяющейся заразы», — сказано в сообщении.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Буйнакский район Дагестана получил 20 тыс. медицинских масок от предпринимателя из Китая, который является бывшим воспитанником местной школы боевых искусств.