Шанхай, Китай, , 14:32 — REGNUM 8 мая в китайском Шанхае вновь открыла свои двери корейская школа Shanghai Korean School. Об этом сообщает KBS c ссылкой на представителей генерального консульства Южной Кореи в Шанхае.

По их словам, к занятиям приступили 203 учащихся третьих классов старшей и средней школы.

Отмечается, что с апреля к занятиям также приступили учащиеся старших и средних классов корейских школ, расположенных в городах Сучжоу и Уси провинции Цзянсу.

По состоянию на 7 мая, в Китае был выявлен один случай заражения коронавирусом, ни один человек не умер, 36 выписаны из медучреждений.

Shanghai Korean School — южнокорейская международная школа, основанная в 1999 году и расположенная в районе городского подчинения Миньхан.