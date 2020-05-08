Москва, , 14:26 — REGNUM На официальном интернет-портале правовой информации опубликован приказ Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении итоговых результатов Всероссийской олимпиады школьников в 2019/20 учебном году. Документ зарегистрирован в Минюсте 7 мая 2020 года.

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Как уточняется в приложении к приказу, «итоговые результаты олимпиады по каждому общеобразовательному предмету в 2019/20 учебном году подводятся на основе данных о результатах регионального этапа олимпиады, предоставленных в соответствии с пунктом 56 Порядка проведения олимпиады организаторами регионального этапа олимпиады в Министерство просвещения Российской Федерации для установления количества, баллов, необходимого для участия в заключительном этапе олимпиады».

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Также подтвердилось ранее сделанное министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым заявление о том, что участники регионального этапа олимпиады, завершающие освоение основных образовательных программ среднего общего образования в текущем учебном году (учащиеся 11-х классов) и набравшие необходимое для участия в заключительном этапе олимпиады количество баллов, установленное Министерством просвещения Российской Федерации в 2020 году, признаются призерами олимпиады 2019/20 учебного года.

Стоит отметить, что в приложении к приказу не сказано про участников, прошедших на заключительный этап в 9-х и 10-х классах. Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сергей Кравцов заявлял, что они получают автоматический проход на заключительный этап в следующем учебном году. Однако школьники и их родители массово обращались в Министерство просвещения РФ с просьбой перенести заключительный этап для этой категории детей на осень (по аналогии с переносом сроков ЕГЭ).

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