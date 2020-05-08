Нью-Дели, , 14:38 — REGNUM Число жертв трагедии на железнодорожных путях в Индии возросло до 16 человек. Об этом 8 мая сообщает Reuters.

Инцидент произошел в штате Махараштра, расположенном на юго-западе страны. Погибшие спали на путях, когда промчался товарный поезд.

Как отмечают журналисты, погибшие были рабочими-мигрантами, они возвращались в свою деревню, после того как потеряли работу из-за последствий карантинных мер, введенных в связи с угрозой распространения коронавируса.

Машинист грузового поезда заметил на путях людей и попытался остановить транспортное средство, однако оно не успело вовремя остановиться. Помимо погибших двое людей пострадали.

Напомним, в результате карантинных мер в Индии большинство транспортных компаний прекратили свою работу, по этой причине многим рабочим приходится преодолевать большие расстояния, которые не всегда получается преодолеть за один день.

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