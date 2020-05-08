Лос-Анджелес, США, , 14:24 — REGNUM Коронавирусную инфекцию перенесла певица Мадонна. Об этом она рассказала на своей странице в Instatgram.

Мадонна утверждает, что переболела COVID-19 во время своего турне Madame X, вместе со всей своей командой. Тогда они все подумали, что это просто грипп. Но когда певица сдала анализ, то выяснила, что у нее есть антитела к коронавирусу.

Ранее Мадонна пожертвовала в благотворительный фонд Билла Гейтса и его супруги Мелинды 1 млн долларов на исследования, связанные с поиском лекарства от коронавируса.