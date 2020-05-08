Ростов-на-Дону, , 14:45 — REGNUM В Ростовской области уточнили информацию о пассажирах вывозного международного рейса из Тель-Авива, сделавшего остановку в «Платове» по пути в Екатеринбург. Об этом ИА REGNUM сообщили в регионального пресс-центре 8 мая.

Известно, что на борту находились 128 пассажиров. 79 высадились в Ростове-на-Дону. Это десять жителей Ростовской области, шестеро — жители Саратовской области, один — Адыгеи, 19 — Краснодарского края, 13 — Крыма, пятеро пассажиров рейсов — из Волгоградской области, трое — из Курской области, 11 человек — жители Ставрополья.

«11 граждан из различных регионов размещены в обсерваторе в Ростове-на-Дону. Проведен санитарно-карантинный контроль и противоэпидемические мероприятия с участием аэропорта назначения прилетающих пассажиров», — уточнили в пресс-центре.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростове-на-Дону также ожидается приём пассажиров вывозного рейса из Индии.

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