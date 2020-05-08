Уфа, , 14:22 — REGNUM «Капсулу времени» заложили в Уфе в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом 8 мая сообщает пресс-служба городской администрации.

По сообщению пресс-службы ведомства, капсула было заложена на «Аллее Памяти» на ул. Зеленая, 1.

По словам главы администрации Уфы Ульфата, послание будущим поколениям заложили к 100-летию Великой Победы, чтобы его смогли прочитать во время празднования этой знаменательной даты в 2045 году.

Отмечается, что церемония, в которой приняли участие чиновники, представитель правоохранительных органов и ветеран Великой Отечественной войны, прошла при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических норм.

К обелиску возложили цветы и почтили память погибших на полях сражений в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.

Читайте ранее в этом сюжете: Восстановленный в Пензе танк Т-34 примет участие в параде Победы