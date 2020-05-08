Петрозаводск, , 14:16 — REGNUM В Республике Карелия выявлены три новых случая заражения коронавирусной инфекцией, все в Петрозаводске, а двое из них — сотрудники фельдъегерской службы, которые контактировали с ранее зараженными коллегами. Об этом 8 мая сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

Всего с начала пандемии в республике выявлены 128 человек с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции, 29 человек уже выписаны. Всего на коронавирус проведено 19 874 исследования.

За минувшие сутки подтверждено три новых случая. Все три человека инфицированы в Петрозаводске, в том числе два случая — из числа контактов с ранее заболевшими сотрудниками фельдъегерской службы.

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Отметим, что ранее сообщалось, что в Карелии положительный тест на коронавирусную инфекцию сдали несколько сотрудников ФСИН и фельдъегерской службы, которые контактировали с заболевшими COVID-19 арестантами, этапированными в республику из Ленинградской области.

«Поясняю ситуацию в Костомукше. У медработника третий тест после выздоровления от ОРВИ дал положительный результат. Хотя первые два анализа были отрицательными. В связи с чем сейчас проводятся дополнительные тестирования. Сотрудник и все контактировавшие с ним лица изолированы», — отметил Артур Парфенчиков.

Кроме того, с 1 апреля в Карелии 320 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией, 40 — умерли, в том числе те, кто попал в больницу до апреля.

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