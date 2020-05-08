Тбилиси, , 14:11 — REGNUM

В Грузии скончался 10-й пациент от COVID-19& Информация первоначально появилась на официальном правительственном сайте https://stopcov.ge/, позднее ее подтвердили в минздраве.

Скончалась женщина в возрасте 45 лет, которая проходила интенсивное лечение в Горийском военном госпитале.

По информации администрации Горийского госпиталя, пациентка была доставлена в госпиталь из Первой университетской клиники 29 марта, и у нее отмечались признаки болезни. В результате тестирования в лаборатории имени Лугара был подтвержден диагноз. Состояние пациентки осложняли сопутствующие хронические заболевания, в числе которых называется артериальная гипертензия и универсальное ожирение. У нее отмечалась двусторонняя пневмония с множественными инфильтрациями, позднее развились множественные спонтанные кровоизлияния в области мозжечка и темени.

«Лечение проводилось согласно протоколу. Но в результате осложнения вызванных вирусом различных заболеваний, несмотря на попытки и усилия врачей, была зафиксирована биологическая смерть», — говорится в официальном сообщении Горийского госпиталя.

Это второй случай смерти пациента младше 70 лет. Ранее скончалась женщина в возрасте 58 лет, которая также страдала хроническими заболеваниями.

Всего в Грузии подтверждено 623 случая коронавируса, выздоровели 288 человек.