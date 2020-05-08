Краснодар, , 14:07 — REGNUM 20 жителей Краснодарского края, которые накануне прилетели вывозным рейсом в Ростов-на-Дону из Тель-Авива, размещены в обсерваторах, сообщили 8 мая в пресс-службе администрации края.

Жителей Кубани встретили в аэропорту «Платов» и организованно, на автобусе. В сопровождении полиции доставили в Краснодар. В пути каждого человека обеспечили средствами защиты и водой. Также всем прибывшим гражданам было выдано постановление об обязательной изоляции в условиях обсерватора — на две недели. У приехавших будут взяты анализы на коронавирусную инфекцию, за ними будут наблюдать медики. Теперь им предстоит две недели провести под наблюдением медиков.

Всего в обсерваторах Кубани на данный момент находится более 1,9 тысячи человек — граждане, вернувшиеся из-за границы или других регионов, а также те, кто не может обеспечить самоизоляцию самостоятельно или нарушил данный режим дома. У 30 человек, попавших в обсерваторы, были выявлены положительные тесты на коронавирус.