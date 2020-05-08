Пенза, , 14:08 — REGNUM Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 8 мая осмотрел восстановленный танк Т-34. Боевую машину полностью реконструировали местные промышленники (около 20 пензенских предприятия), сообщает пресс-служба правительства области.

Глава региона поблагодарил участвующих в ремонте специалистов и пообещал участие восстановленного танка в пензенском параде Победы. Т-34 пройдет впереди Бессмертного полка под знаменем Победы, его обязательно увидят люди. Праздничные мероприятия состоятся, но позже, когда исчезнет угроза распространения коронавируса, добавил губернатор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензе танк Т-34, стоявший на постаменте у краеведческого музея с 1981 года, прошел реставрацию и выехал из ремонтного цеха своим ходом.

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