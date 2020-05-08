Архангельск, , 14:04 — REGNUM У главного врача Архангельской городской поликлиники №1 подтвердили коронавирус SARS-CoV-2. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

«Главврач поликлиники находится на больничном в связи с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией, но необходимо учитывать, что до этого она была на плановом больничном по лечению другого заболевания», — сообщил глава штаба Артем Вахрушев.

Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее коронавиурс был подтвержден у медработников Первой городской больницы Архангельска и областной клинической больницы.