Москва, , 14:03 — REGNUM Почти 1,2 млн российских граждан получили в апреле выплаты в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила 8 мая вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с участием премьер-министра Михаила Мишустина по социально-экономическим вопросам.

За апрель общий размер выплат составил 71,4 млрд рублей, уточнила Голикова и выразила надежду, что деньги успели дойти до каждого ветерана и участника Великой Отечественной войны.

Более 350 млн рублей было выделено на обеспечение ветеранов жильём, они предназначены 221 человеку. Ещё 473 млн рублей выделено на ремонт жилья ветеранов.

Более 537 тыс. человек должны получить выплаты в размере 75 тыс. рублей, более 611 тыс. человек — выплаты по 50 тыс. рублей. Размер выплат зависит от категории гражданина.