Тбилиси, , 14:03 — REGNUM Грузия занимает одно из первых мест в мире по организации возвращения на родину своих граждан в условиях пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

По его информации, на сегодняшний день число вернувшихся сограждан уже превысило 10 тысяч человек. Большинство из них были доставлены с помощью специальных авиарейсов, организованных правительством и грузинской авиакомпанией Georgian Airways. Кроме того, сухопутными и морскими путями на родину смогли вернуться 3946 граждан Грузии.

Этот процесс продолжается, и 9 мая будет выполнен рейс из Берлина, 12 мая — из Лондона, 15 мая — из Амстердама, 18 мая — из Ларнаки, 20 мая — из Афин, а 22 мая — из Рима.

«Последний рейс совпадает с датой окончания режима чрезвычайного положения, и вы помните, что первый спецрейс мы назначили именно из Рима, поэтому 22 мая символически будет выполнен еще один рейс из Рима», — сообщил Залкалиани.

По его словам, процесс возвращения граждан будет продолжен и в дальнейшем, и соответствующие решения будут приняты в рамках межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом. Если к тому времени будет принято решение о возобновлении регулярного авиасообщения, то вернуться на родину граждане Грузии смогут уже одним из регулярных рейсов, пояснил министр.

Он также сообщил, что посольства и консульства Грузии продолжают оказание помощи тем согражданам, которые остаются за рубежом, и с этой целью работают в круглосуточном режиме.