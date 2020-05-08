Людиново, Калужская область, , 15:09 — REGNUM В Калужской области прокуратурой города Людиново было установлено, что в сельском поселении село Букань в 2012 году в районе деревни Котовичи поисковым отрядом были подняты обломки самолета «ЯК» с останками погибшего летчика, но сельской администрацией не были приняты меры к установлению личности фронтовика. Об этом 8 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

Табличка с фамилией лётчика появилась на общей стеле погибших бойцов Великой Отечественной войны Prokuror-kaluga.ru

По номерным агрегатам двигателя была достоверно установлена личность погибшего лётчика — им оказался Маслов Павел Владимирович 1921 года рождения, уроженец города Вольска Саратовской области. Младший лейтенант Маслов в годы Великой Отечественной войны служил в 516 истребительном авиационном полку, 6 июля 1942 года выполнял боевой вылет, с которого не вернулся. За проявленное мужество и героизм Павел Маслов был награждён Орденом «Красной звезды».

Останки лётчика были захоронены, но до 2020 года таблички с фамилией фронтовика на общей стеле погибших бойцов Великой Отечественной войны не было. Прокуратура напомнила сельским чиновникам о нарушении, после чего справедливость была восстановлена.

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