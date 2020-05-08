Воронеж, , 14:01 — REGNUM Мэрия Воронежа отменила плановые отключения горячей воды, о которых было объявлено ранее, об этом 8 мая ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города. Горячая вода останется с горожанами как минимум до 31 мая.

«Плановых отключений горячего водоснабжения для проведения ремонтных работ и гидравлических испытаний на сетях и мощностях, обеспечивающих централизованное горячее водоснабжение, которые традиционно начинаются в мая в рамках подготовки к следующему отопительному сезону в этот раз проводиться до 31 мая не будет. Такое решение было принято в связи с эпидемиологической ситуацией — в этот период правильно будет не создавать вынужденных неудобств для горожан даже для проведения важнейших и жизненно необходимых работ», — сообщил руководитель управления информации администрации города Воронежа Никита Чеботарев.

Он также добавил, что в администрации просят считать недействительной информацию о плановых отключениях горячей воды с 12 мая. Соответствующий график отключений с сайта администрации уже удалён.

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