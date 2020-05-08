Москва, , 14:01 — REGNUM Негативные последствия лесных пожаров в 2020 году могут стать самыми значительными за последние десятилетия в РФ, заявили во Всемирном фонде дикой природы (WWF) России.

В организации отметили, что площадь лесных пожаров в России с начала года уже превысила 4 млн га.

«Если не будут приняты срочные меры, масштабы лесных пожаров в России и их негативные последствия для природы могут стать самыми значительными за последние десятилетия», — сообщили в организации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что борьба с лесными пожарами в России является острой темой, требующей личного участия в ней президента России Владимира Путина.

Также он отметил, что взаимоотношения федерального центра с региональными властями, разными ведомствами, а также межбюджетные отношения в такой острой теме как борьба с лесными пожарами из-за изменений климата становятся все актуальнее.

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