Магас, 8 мая 2020, 14:00 — REGNUM В Ингушетии находятся в госпиталях с подтвержденным диагнозом COVID-19 415 человек. Состояние 66 пациентов отделения реанимации оценивается врачами как тяжелое, 18 из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщили 8 мая в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора.
Общее число госпитализированных граждан составило 581 человек. Среди них также и те, у кого коронавирус пока не подтвержден. Жителей региона старше 65 лет, госпитализированных с подозрением на коронавирус, — 154 человека.
По данным оперштаба, в Ингушетии общее число граждан с подтвержденным диагнозом COVID-19 достигло 1108 человек. Прирост за сутки — 41 человек. Общее число умерших за все время — 28 человек.
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