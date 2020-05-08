Алма-Ата, Казахстан, , 13:56 — REGNUM Власти Алма-Аты призвали жителей отказаться от посещения кладбищ, мемориалов и мест массового скопления людей в День победы, сообщили в пресс-службе акимата (администрации) города.

Из-за распространения коронавируса в Алма-Ате отменили все массовые мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Рекомендовано также воздержаться от встречи с ветеранами и отказаться от возложения цветов к Вечному огню в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев. Отмечается, что полиция усилит патрулирование улиц.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 8 мая в Казахстане выявили 4753 случая заражения коронавирусом, выздоровели 1582 человека, скончался 31 человек.

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