Москва, , 13:57 — REGNUM В Москве в очередях за бесплатным питанием теперь начали встречаться рабочие из других регионов, потерявшие источники дохода из-за кризиса. Об этом 8 мая заявил руководитель организации «Небомживы» Дмитрий Билык во время онлайн-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Прогнозируя развитие событий, общественник отметил, что количество бездомных увеличится. Причём произойдёт это за счёт рабочих, которые потеряют из-за кризиса свои трудовые места.

«Возрастет число бездомных людей из числа рабочего класса. Возможно, из числа тех, кто приехал из регионов работать в Москву. Я встретил людей на одном из бесплатных кормлений, которые внешне не были похожи на бездомных. Оказалось, что они занимались ремонтом квартир и заказы в связи с кризисом перестали поступать. Каких-то денег хватило на снятие хостела, и потом они оказались на улице. Вырастет количество людей на улице — скорее всего, так и будет. Это будут трудовые мигранты, возможно, трудовые мигранты из регионов России. Со снятием карантина проблема в каких-то масштабах уйдёт», — сказал Билык.

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